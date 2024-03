PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Bargeld ergaunert +++ Motorrad gestohlen und in Brand gesetzt +++ Polizei beendet Schlägerei +++ Mann ohne Führerschein ruft Polizei +++

1. Bargeld ergaunert,

Weilmünster, Sudetenstraße, Donnerstag, 07.03.2024, 19:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend der vorletzten Woche hat sich ein Betrüger in Weilmünster Bargeld ergaunert. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, sprach der Unbekannte am 07.03.2024, gegen 19:00 Uhr, einen Senioren in der Sudentenstraße an, der gerade seine Frau aus einem Fahrzeug in das Wohnhaus bringen wollte. Über die Bitte, ein Zwei-Euro-Stück wechseln zu wollen, verwickelte der Mann den Senioren in ein Gespräch. Der Betrüger folgte dem betagten Paar bis zum Haus und redete stetig auf sie ein. Mit einer Geschichte über einen Trauerfall und einer deshalb dringend notwendigen Reise nach Berlin brachte der Unbekannte den Senioren dazu, ihm 190 EUR in Bar auszuhändigen. Anschließend verschwand der Täter mit dem Geld. Der bettelnde Betrüger sprach Deutsch mit leichtem Akzent, war über 180 cm groß und kräftig gebaut. Er soll kurze schwarze Haare, aber keinen Bart und keine Brille getragen haben und sei dunkel gekleidet gewesen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0. Wem ist die beschriebene Person am Donnerstag, den 07.03.2024 in Weilmünster aufgefallen?

2. Motorrad gestohlen und in Brand gesetzt, Limburg, Schiede, Samstag, 16.03.2024 bis Sonntag, 17.03.2024, 09:15 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte ein Motorrad aus einer Limburger Tiefgarage entwendet und später auf einem Feldweg angezündet. Ein 49-Jähriger hatte ein rotes Leichtkraftrad (125er) der Marke Aprilia in der Tiefgarage eines Hotels in der Straße "Schiede" abgestellt. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu der Garage und entwendeten das Gefährt. Am Sonntagvormittag wurde die Polizei zu einem Feldweg bei Niederhadamar gerufen, da ein Zeuge dort die ausgebrannten Überreste des Motorrads entdeckt hatte. Offenbar waren die Unbekannten mit der Aprilia umhergefahren und hatten die Maschine schließlich auf dem Feldweg in Brand gesteckt. Der Besitzer des Motorrades wusste bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts von dem Diebstahl. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.800 EUR. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0. Wer hat das rote Aprilia Motorrad am Wochenende im Bereich Limburg/Hadamar gesehen?

3. Polizei beendet Schlägerei,

Limburg, Hospitalstraße, Samstag, 16.03.2024, 21:45 Uhr

(wie) Zwei Männer haben sich am späten Samstagabend in der Limburger Innenstadt eine Schlägerei auf offener Straße geliefert, die erst von der Polizei beendet werden konnte. Gegen 21:45 Uhr gingen diverse Notrufe ein, da sich mehrere Personen in der Hospitalstraße prügelten. Entsprechend eilten mehrere Streifen zum Tatort und konnten an der Straßenkreuzung Schiede/Hospitalstraße zwei sich immer noch prügelnde Männer antreffen. Die Beamten mussten die offensichtlich Betrunkenen voneinander trennen. Da sich einer der Schläger nicht beruhigen wollte und schließlich sogar gegen die Tür des Streifenwagens schlug, wurde er festgenommen. Selbst gefesselt im Streifenwagen trat der Mann noch mehrfach gegen die Rücksitze. Sein Kontrahent konnte befragt werden, er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Da er sich ausweisen konnte und kooperativ verhielt, wurde der 21-Jährige vor Ort entlassen. Seinen Widersacher nahmen die Beamten mit zur Dienststelle, wo er sich nach einer Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle schließlich beruhigte und auch seine Identität festgestellt werden konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 25-Jährige dann die Dienststelle wieder verlassen. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Vandalen auf Gartengrundstück,

Selters-Eisenbach, Bergstraße, Sonntag, 10.03.2024 bis Samstag, 16.03.2024

(wie) In der letzten Woche haben Vandalen auf einem Gartengrundstück in Eisenbach gewütet. Ein 58-Jähriger bemerkte am Samstag die Beschädigungen auf dem Grundstück an der Bergstraße und verständigte die Polizei. Zwischen dem Sonntag der vorletzten Woche und dem letzten Samstag waren Unbekannte auf das Gartengrundstück gelangt und hatten dort die Tür der Hütte eingeschlagen. Im Inneren wurde das Inventar beschädigt. Die Täter verweilten und entzündeten ein Lagerfeuer, leerten und hinterließen mehrere Getränkedosen. Offenbar nächtigten die Unbekannten sogar in der Hütte, bevor sie das Grundstück wieder verließen. Der Sachschaden wird auf mindestens 500 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0. Wem ist in der letzten Woche ein Lagerfeuer an der Bergstraße aufgefallen?

5. Auto beschädigt,

Limburg-Staffel, Kurt-Schumacher-Straße, Samstag, 16.03.2024, 00:00 Uhr bis 06:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte ein Kraftfahrzeug in Staffel beschädigt. Eine 45-Jährige hatte eine grüne Mercedes A-Klasse im Hof eines Wohnhauses in der Kurt-Schumacher-Straße abgestellt. Im Schutze der Dunkelheit näherten sich Unbekannte dem Fahrzeug und zerstörten die Heckscheibe mit roher Gewalt. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.000 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Autobahnpolizei

1. Mann ohne Führerschein ruft Polizei,

Brechen, Bundesautobahn 3, Samstag, 16.03.2024, 15:20 Uhr

(wie) Am Samstag hat ein führerscheinloser Motorradfahrer auf der A 3 bei Brechen die Polizei zu sich gerufen. Der 42-Jährige hatte mit einem Honda Leichtkraftrad die A 3 in Richtung Frankfurt befahren. Bei Brechen hatte er eine Panne mit dem Zweirad und konnte dieses nicht mehr starten. Da er sich auch nicht in der Lage sah, einen Abschlepper zu rufen, verständigte der Mann die Polizei und bat um Hilfe. Eine Streife der Autobahnpolizei fuhr zu dem Anrufer und sah sich die Situation an. Hierbei kontrollierten die Beamten selbstverständlich auch die erforderlichen Dokumente. Erstaunlicherweise konnte der Motorradfahrer keinen Führerschein aushändigen, da er keine besitzt. Somit mussten die Polizisten dem Mann anders helfen, als dieser es geplant hatte. Ein Abschleppdienst wurde zwar organisiert, jedoch mussten die Beamten eine Weiterfahrt auch nach einer Reparatur untersagen und eine Strafanzeige gegen den 42-Jährigen fertigen.

2. Roadpol Seatbelt - Gutkontrollen der Autobahnpolizei, Limburg, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 14.03.2024, 10:00 - 15:15 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat die Autobahnpolizei auf der A 3 bei Limburg im Rahmen der europäischen Roadpol-Aktionswochen das Anlegen der Sicherheitsgurte kontrolliert. Zwischen 10:00 Uhr und 15:15 Uhr stoppten die Beamten an der Anschlussstelle Limburg-Nord 36 Fahrzeuge und kontrollieren 46 Personen. 33 davon hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt und mussten daher jeweils ein Verwarngeld in Höhe von 30 EUR entrichten. Ein Autofahrer fiel zudem auf, weil er eine während der Fahrt verbotene Blitzer-App nutzte.

Durch das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts kommt es nach wie vor zu schwersten Verletzungen bei Verkehrsunfällen. Das Anlegen und darüber hinaus auch das korrekte Anlegen des Sicherheitsgurts könnte oftmals diese Verletzungen verhindern. Daher ist es aus polizeilicher Sicht erforderlich, Verstöße gegen § 21a StVO konsequent zu ahnden.

"Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" So lautet der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter www.roadpol.eu

