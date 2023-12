POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Willich-Schiefbahn (ots) - Am Mittwoch gegen 19.40 fuhr ein 30-jähriger Autofahrer auf der Hülsdonkstraße in Richtung Kreuzstraße in Willich. Er bog nach links in die Korschenbroicher Straße ab und achtete dabei nicht auf eine Fußgängerin, die grade ebenfalls die Kreuzung auf dem Gehweg überquerte. Trotz geringer Geschwindigkeit des Autos fiel die 59-jährige ...

mehr