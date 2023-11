Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Täter-Duo nach Einbruch vor Ort festgenommen- U-Haft angeordnet

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Montag gegen 12.15 Uhr führten Ermittler der Mönchengladbacher Kriminalpolizei Ermittlungen in einem Haus in Hinsbeck durch. Dort trafen sie auf zwei Männer, die offenbar in das Haus eingebrochen waren. Sie nahmen die beiden 39- und 23 Jahre alten Männer aus Viersen und Duisburg vorläufig fest, Viersener Einsatzkräfte brachten beide zur Wache, das Kriminalkommissariat 2 übernahm die Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden beide am Montag bei einem Gericht vorgeführt. Bei dem 39-Jährigen ordnete das Gericht die Untersuchungshaft an. Ein Haftbefehl gegen den 23-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. /wg (1135)

