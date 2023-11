Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Jugendlicher Pedelec-Fahrer bei möglicher Unfallflucht verletzt - Polizei appelliert an Autofahrer

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstag kam es gegen 15:50 Uhr auf der Bodelschwinghstraße in Dülken zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Der 15 Jahre alte Radfahrer aus Mönchengladbach kam dabei zu Fall und wurde leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keiner direkten Berührung der beiden Fahrzeuge, jedoch sah sich der junge Zweiradfahrer aufgrund eines Fahrmanövers des 58-jährigen Pkw-Fahrers gezwungen, stark zu bremsen. Dabei stürzte er mit seinem Rad. Nach derzeitigen Erkenntnissen entfernte sich der Pkw-Führer aus Viersen anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Er konnte jedoch im Rahmen der späteren Ermittlungen angetroffen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. An dieser Stelle weist die Polizei Viersen erneut darauf hin, dass der Straftatbestand "Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle" in solchen Fällen erfüllt sein kann. Vor allem, wenn Kinder und Jugendliche beteiligt sind, sollten alle Unfallbeteiligte auch bei einem vermeintlich harmlosen Unfall ohne zunächst erkennbare Verletzungen und Schäden am Unfallort bleiben und die Polizei verständigen. Wir erinnern gerne auch noch mal daran, dass zu Radfahrenden beim Überholen in Ortschaften ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten ist. Wo dies nicht möglich ist, muss man hinter dem Zweirad bleiben, bis sich eine entsprechende Überholmöglichkeit bietet. /tk (1133)

