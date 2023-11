Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: "Dooring Unfall" - Radfahrer wird leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, parkte ein 53-jähriger Brachter seinen Pkw auf der Krämerstraße in Breyell. Als er die Tür öffnete, achtete er nicht auf einen Radfahrer, der grade an dem Auto vorbeifuhr. Der Radfahrer touchierte die Tür und wurde dabei leicht verletzt. Zu einem Sturz kam es nicht. Unser Tipp: Wenn Sie aus Ihrem Fahrzeug aussteigen wollen, öffnen Sie die Tür mit der rechten Hand. Denn so schaut man fast automatisch nach hinten. https://viersen.polizei.nrw/artikel/behalte-deine-tuer-im-griff-mit-dem-hollaendischen-griff /wg (1132)

