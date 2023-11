LPD-EF: Rechtsrock-Konzert in Sonneberg aufgelöst

Erfurt (ots) - Am Dienstag, 26. September 2023, ab 06:00 Uhr, beteiligen sich die Dienststellen der Thüringer Polizei im Zuge der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben 2023". Die zentrale Koordination dieses bundeseinheitlichen Einsatzes erfolgt in diesem Jahr durch das Innenministerkonferenz-Vorsitzland Berlin. Die Wichtigkeit einer von Vertrauen und Respekt geprägten Teilnahme am Straßenverkehr manifestiert sich in der Grundregel der ...

mehr