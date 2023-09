Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: "Rücksicht im Blick"

Erfurt (ots)

Am Dienstag, 26. September 2023, ab 06:00 Uhr, beteiligen sich die Dienststellen der Thüringer Polizei im Zuge der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben 2023". Die zentrale Koordination dieses bundeseinheitlichen Einsatzes erfolgt in diesem Jahr durch das Innenministerkonferenz-Vorsitzland Berlin.

Die Wichtigkeit einer von Vertrauen und Respekt geprägten Teilnahme am Straßenverkehr manifestiert sich in der Grundregel der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO): "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht." In diesem Sinne findet die diesjährige Verkehrssicherheitsaktion unter dem Motto "Rücksicht im Blick" statt. Ziel dieser Verkehrskampagne ist die Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, um die Sicherheit des Verkehrs auf Thüringens Straßen zu gewährleisten.

Die Landespolizeiinspektionen und die Autobahnpolizeiinspektion werden daher am Aktionstag Kontrollen durchführen, welche die grundlegenden Aspekte der gegenseitigen Rücksichtnahme betreffen, wie etwa Sicherheit der Verkehrsmittel, umsichtiges Abbiegeverhalten, Straßenbenutzung und Einhalten von Seitenabständen oder die besondere Sicherheit im Bereich der Schulwege.

Weitere Informationen sind in den sozialen Netzwerken (u. a. Facebook, Twitter, Instagram) unter dem Hashtag #sichermobilleben zu finden.

