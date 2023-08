Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Erste Bilanz zu polizeilichen Einsätzen aufgrund der Unwettersituation

Erfurt / Bad Sulza (ots)

Das Notrufaufkommen in der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei war in der Zeit von ca. 17:45 Uhr bis ca. 18:45 Uhr aufgrund der Unwettersituation über der Landeshauptstadt Thüringens stark erhöht. Nach vorläufiger Erhebung gingen über 60 Notrufe ein. Zu einzelnen Sachverhalten gingen mehrere Notrufe ein, so dass sich die Anzahl der aus den Notrufen resultierenden Einsätzen auf ca. 40 reduzierte. Inhaltlicher Schwerpunkt der Notrufe waren umgestürzte Bäume, insbesondere im Bereich der Andreasvorstadt, der Brühlervorstadt sowie in den Ortsteilen Erfurt-Hochheim und Erfurt-Bischleben. In einigen Fällen wurden Teile von Dächern abgedeckt sowie im öffentlichen Verkehrsraum stehende Gegenstände verschoben Es wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt.

Gegen 20:35 Uhr wurde bekannt, dass es auch im Bereich Gebstedt/Bad Sulza zu erheblichen Schäden durch das Unwetter gekommen ist. Hier sollen bereits seit 17:30 Uhr eine Vielzahl von Bäumen umgestürzt, viele Dächer abgedeckt sowie sonstige unwetterbedingte Schäden verursacht worden sein. Betroffen sind vor allem Privathäuser und landwirtschaftliche Betriebe. Bisher liegen keine Hinweise auf verletzte Personen vor. Es ist aktuell nicht absehbar, wann das Schadensausmaß konkretisiert werden kann. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. SK

