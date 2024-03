PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Motorroller gestohlen +++ gedroht und geschlagen +++ Außenspiegel abgefahren

Limburg (ots)

1. Motorroller gestohlen

Limburg, Heinrich-von-Kleist-Str., Donnerstag 21.03.24, 23:30 bis Freitag, 22.03.24, 10:45 Uhr Im genannten Zeitraum wurde ein ordnungsgemäß vor einem Wohnhaus abgestellter, grauer Kleinkraftroller entwendet. Weder Lenkradschloß noch eine zusätzlich verbaute Alarmanlage konnte den oder die unbekannten Täter davon abhalten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431-91400 zu wenden.

2. Bedrohung und Körperverletzung auf Parkplatz

Elz, Limburger Straße, REWE Parkplatz, Freitag, 22.03.24, 21 Uhr Zunächst stritten sich zwei Parteien aufgrund einer Verkehrssituation auf dem Parkplatz des Supermarktes. Ein 32jähriger Mann aus Elz schlug im Verlaufe dessen einem 22jährigen Beselicher ins Gesicht und sprach eine Bedrohung aus. Im Anschluß an die Anazeigenaufnahme wurde der Beschuldigte entlassen.

3. Pkw im Vorbeifahren beschädigt und geflohen

Limburg, Joseph-Heppel-Str., Freitag, 22.03.24, 13:40 Uhr bis 20:05 Uhr Im genannten Zeitraum wurde einem am Straßenrand gegenüber der Tilemannschule geparkten Auto von einem unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren in Richtung St.-Vincenz-Krankenhaus der linke Außenspiegel abgefahren. Der Urheber des Unfalls kümmerte sich jedoch nicht um den verursachten Schaden. Es entstand ein Sachschaden von 500 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431-91400 zu wenden.

aus dem Bereich der Polizeistation Weilburg:

1. Ohne Führerschein unterwegs

Weilburg, Frankfurter Straße, Tatzeit: 22.03.2024, 15:20 Uhr (jab) Durch eine Streife der Polizeistation Weilburg wurde am gestrigen Freitag ein Pkw BMW in der Frankfurter Straße in Weilburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 36jährige Fahrer aus Gießen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann musste sein Fahrzeug daher stehen lassen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

