POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeidirektion Landau

Ludwigshafen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (12.10.2023), zwischen 02:00 und 08:00 Uhr, stiegen Unbekannte durch ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße ein und entwendeten geringe Mengen Bargeld und Dokumente. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro. Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag versuchten Unbekannte in einen Friseursalon in der ...

mehr