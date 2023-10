Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (12.10.2023), zwischen 02:00 und 08:00 Uhr, stiegen Unbekannte durch ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße ein und entwendeten geringe Mengen Bargeld und Dokumente. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro.

Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag versuchten Unbekannte in einen Friseursalon in der Hohenzollernstraße einzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

