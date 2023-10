Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl aus Auto - Pkw-Scheibe eingeschlagen

Fulda (ots)

Versuchter Diebstahl aus Auto

Petersberg. Unbekannte versuchten am Dienstagmorgen (10.10.), gegen 4.50 Uhr, in einen schwarzen Ford Kuga in der Straße Eichsfeld in Marbach einzubrechen. Als der Eigentümer nach derzeitigen Erkenntnissen auf die aus dem Einbruchsversuch resultierenden Geräusche aufmerksam wurde und auf den Balkon lief, stellte er die Täter fest. In der Folge machte sich der Marbacher lautstark bemerkbar, woraufhin die Unbekannten fußläufig flüchteten. Ob Sachschaden an dem Pkw entstand, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Petersberg. Am Dienstag (10.10.), gegen 4 Uhr, schlugen Unbekannte eine Scheibe eines hellblauen Opel Meriva in der Straße Mühlfeldring in Steinau ein. Anschließend entwendeten die Täter nach aktuellem Kenntnisstand einen Schlüsselbund aus dem Pkw. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell