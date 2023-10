POL-OH: Aktuell Stromausfall in Haimbach - Notruf weiterhin erreichbar!

Fulda (ots) - Unfall mit Linienbus Am frühen Montagvormittag gegen 06.00 Uhr kam es in der Fuldaer Straße in Eichenzell zu einem Sachschadenunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Eine 61 Jahre alte Fahrerin aus Neuhof hielt mit ihrem PKW kurz vor einer Bushaltestelle am rechten Fahrbahnrand an. Als sie wieder anfuhr bemerkte sie den mittlerweile vor ihr stehenden Linienbus nicht und fuhr gegen das Heck des ...

mehr