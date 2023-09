Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einparkmanöver führt zu Unfall

Jena (ots)

Beim Einparkvorgang am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Karl-Liebknecht-Straße ein Unfall. Eine 37-jährige Fahrerin eines Pkw Audi wollte in eine Parklücke parallel zur Fahrbahn einparken. Hierbei übersah sie einen in gleiche Richtung fahrenden 58-Jährigen auf seinem Fahrrad. Infolge der Kollision beider Fahrzeuge stürzte der Radfahrer und verletze sich. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus versorgt werden.

