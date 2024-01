Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte nach Flucht gesucht

Erfurt (ots)

Ein geistig verwirrter Mann lieferte sich gestern mit der Erfurter Polizei eine Verfolgungsfahrt. Im Bereich der Weimarischen Straße waren Zeugen gegen 07:15 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt. Die Beamten stellten den Mann mit seinem Fiat auf einem Tankstellengelände fest. Hier ergriff der 61-Jährige mit seinem Auto die Flucht. Diese führte ihn von der B7 über die Anschlussstelle Vieselbach auf die A4. An der Anschlussstelle Erfurt Ost fuhr der Mann wieder von der Autobahn ab. Nachdem er den Haarberg passiert hatte, gelang es der Polizei den Autofahrer am Herrenberg zu stoppen. Während seiner Flucht gefährdete der 61-Jährige mehrere andere Verkehrsteilnehmer und verletzte einen Polizisten. Der Mann musste mit Zwang aus dem Auto geholt werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in eine Klinik eingewiesen. Wie sich herausstellte, war der Mann zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Personen, die durch den Fiat-Fahrer gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0005503/2024 bei dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) zu melden. (JN)

