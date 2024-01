Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keller leergeräumt

Erfurt (ots)

Am Wochenende schlugen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in Ilversgehofen zu. Im Fuchsgrund hatten die Täter das Schloss einer Kellerbox aufgebrochen und diese leergeräumt. Am Montagnachmittag stellte der 39-jährige Mieter des Kellers nicht nur die Beschädigung an der Tür, sondern auch das Fehlen von Werkzeug, einem Staubsauger und anderer elektronischer Geräte fest. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf über 3.000 Euro. (JN)

