POL-HA: Schwerpunkteinsatz im Bereich des Hagener Bahnhofsumfelds sowie den Stadtteilen Wehringhausen und Altenhagen

Am Dienstag (02.04.) fand in Hagen ein direktionsübergreifender Schwerpunkteinsatz unter Beteiligung des Ordnungsamtes statt. Unterstützt wurde die Polizei Hagen auch von Kräften der Einsatzhundertschaft. Der Fokus lag am Dienstag erneut auf dem Bereich des Hagener Bahnhofumfelds sowie den Stadtteilen Wehringhausen und Altenhagen.

Die Einsatzkräfte führten Kontrollen in Wettbüros, Spielhallen und Gaststätten durch. Darüber hinaus wurden 80 Personen sowie zehn Fahrzeuge durch uniformierte und zivile Polizisten kontrolliert. Die Beamten sprachen 12 Platzverweise gegen Personen aus, vollstreckten einen Haftbefehl und fertigten zwei Strafanzeigen. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte zahlreiche Bürgergespräche und stellten Verkehrsverstöße fest, die sie ebenfalls ahndeten. Darunter waren Verstöße gegen die Gurtpflicht, Parkverstöße sowie falsches Verhalten von Personen, die zu Fuß unterwegs waren. (arn)

