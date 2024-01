Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Scheibe eines Firmentransporters eingeschlagen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Thüringer Straße;

Tatzeit: zwischen 05.01.24, 18.00 Uhr, und 06.01.24, 14.30 Uhr;

Bislang unbekannte Täter machten sich zwischen Freitagabend und Samstagmittag auf der Thüringer Straße an der Seitentür eines Firmentransporters zu schaffen und schlugen eine Scheibe an dem Fahrzeug ein. Ziel des Täters waren vermutlich Werkzeuge. Genaue Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell