Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf: Abschlussmeldung- Schwerer Verkehrsunfall auf der Borkener Straße

Velen (ots)

Am 05.01.2023, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Borkener mit seinem Pkw die Borkener Straße in Fahrtrichtung Borken. Kurz vor der Einmündung Am Hamborn musste dieser einem von rechts kommenden Rehwild ausweichen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für eine Dauer von ca. 60 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell