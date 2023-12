Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagvormittag bei Adelsheim. Gegen 11 Uhr fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Opel Mokka auf die Landesstraße 519 in Richtung Adelsheim auf und übersah hierbei vermutlich den von links kommenden Toyota eines 65-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der Opel wurde nach dem Zusammenprall nach rechts abgewiesen und drehte sich um 90 Grad. Beide Insassen des Toyotas wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Opel, als auch der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Buchen: Mit Alkohol im Blut auf Verkehrsinsel gefahren

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls und seiner Alkoholisierung verursachte ein 75-Jähriger am Dienstagnachmittag einen Unfall in Buchen. Gegen 14 Uhr war der Mann mit seinem Opel Mokka auf der Straße "Am Ring" unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet und zunächst einen entgegenkommenden Lkw streifte. Im weiteren Verlauf überfuhr er mit dem Mokka eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei zwei Verkehrszeichen. Abschließend ging es geradeaus weiter in den Kreisverkehr, wo der Wagen schlussendlich auf der dortigen Verkehrsinsel zum Stehen kam. Auf der Verkehrsinsel wurden bei dem Unfall zwei Fahnenmasten und eine Laterne beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des 75-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von 0,5 Promille. Daher musste der Opel-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mokka war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell