Polizei Mettmann

POL-ME: 31-jähriger Fahrradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2310107

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein kam es in der Nacht auf Sonntag, 29. Oktober 2023, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jährige Düsseldorfer schwer verletzt wurde.

Das war geschehen:

Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen befuhr der Fahrradfahrer gegen 1:20 Uhr die Benrather Straße in unmittelbarer Nähe der dortigen Busschleuse. Aus bislang unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Ein aufmerksamer Zeuge leistete Erste-Hilfe-Maßnahmen und alarmierte den Notruf.

Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell