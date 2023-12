Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Kater mutwillig gequält und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Am Donnerstag vergangener Woche verletzten Unbekannte eine Katze in Öhringen schwer. Der Kater verließ gegen 17.30 Uhr sein Zuhause in der Golbergstraße unversehrt. Als er circa 30 Minuten später über die Katzenklappe des Wohnhauses wieder zurückkehrte, hatte das Tier schwere Verletzungen im Bereich des Schwanzes und musste medizinisch versorgt werden. Der behandelnde Tierarzt konnte anhand des Verletzungsmusters einen Verkehrsunfall oder einen anderen Unfall an einem Zaun oder ähnlichem ausschließen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen einer Straftat im Sinne des Tierschutzgesetzes aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Abteilung "Gewerbe und Umwelt" in Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Zweiflingen: Fahrzeug überschlagen

Nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls bei dem sich ein Auto bei Zweiflingen überschlug. Am späten Dienstagabend war ein 26-Jähriger mit seinem Audi A6 auf der Landesstraße 1050 zwischen Sindringen und Zweiflingen unterwegs. In einem kurvigen Bereich verlor der Fahrer gegen 22 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und geriet rechts der Fahrbahn in das Bankett. Von dort aus schleuderte der Pkw zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich. Der Audi kam anschließend quer auf beiden Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Forchtenberg: Fahrzeug übersehen

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1048 bei Forchtenberg. Gegen 8.20 Uhr bog ein 60-Jähriger mit seinem Seat Ibiza nach links in einen Waldweg zwischen Forchtenberg und Waldfeld ein. Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Audi A3 eines 51-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mulfingen: Altarkreuz aus Kirche gestohlen - Zeugen gesucht

Ein Dieb entwendete vergangene Woche Freitag auf Samstag das Altarkreuz aus der St.-Anna-Kapelle in Mulfingen. Die Kapelle ist täglich zwischen 8 Uhr und 18 Uhr geöffnet und frei zugänglich. Vermutlich innerhalb dieses Zeitraums begab sich der Täter oder die Täterin in die Kapelle und nahm das Altarkreuz im Wert von mehreren hundert Euro mit. Der Polizeiposten Krautheim hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib des Kreuzes oder dem Täter bzw. der Täterin machen können, sich unter der Telefonnummer 06294 234 zu melden.

