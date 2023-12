Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.12.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn/Villingen-Schwenningen: Ermittlungserfolg für die Polizei - Mutmaßliche Täter nach Schockanruf festgenommen

Einsatzkräfte des Polizeireviers Heilbronn nahmen am Freitag, den 8. Dezember, zwei Heranwachsende in Heilbronn fest, nachdem sie zuvor von einer 71-Jährigen Frau Schmuck und Bargeld im Höhe von mehreren zehntausend Euro übergeben bekommen hatten. Die Seniorin erhielt am Nachmittag des 7. Dezember in ihrer Heimatstadt Villingen-Schwenningen einen Anruf von einer weiblichen Person die sich als ihre Tochter ausgab. Diese teilte unter Tränen mit, dass sie einen tödlichen Unfall verursacht habe. Im Anschluss übernahm eine weitere weibliche Person das Telefonat und teilte der Frau mit, dass durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 65.000 Euro eine Haft der Tochter abgewendet werden könne. Außerdem fragte die Anruferin die 71-Jährige hinsichtlich ihrer Vermögensverhältnisse aus. Anschließend wurde das Telefonat von einem Mann übernommen, bei welchem es sich laut der vorangehenden Anruferin um einen "Doktor" handele, weshalb die Angerufene davon ausging, es handele sich um einen Staatsanwalt oder Richter. Dieser drängte die Seniorin zur Abhebung von Bargeld. Im Glauben, ihrer Tochter damit helfen zu können, hob die Frau einen mittleren fünfstelligen Betrag von ihrem Konto ab, nahm Schmuck, Goldmünzen und andere Wertgegenstände von zuhause mit und machte sich auf Anweisung des "Doktors", zunächst mit ihrem Fahrzeug auf den Weg nach Tübingen, um dort die Kaution zu übergeben. Nachdem sie dort auf einem Parkplatz eingetroffen war, wurde die Seniorin durch die Betrüger dann zunächst nach Stuttgart und anschließend Richtung Mannheim gelotst, wobei es letztlich zu einem Treffen mit einem Abholer in Heilbronn kam. Der besorgte Ehemann der 71-jährigen Frau hatte zwischenzeitlich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit die Polizei verständigt, woraufhin eine Sofortfahndung nach dem Pkw der Frau eingeleitet wurde. Gegen 1.45 Uhr konnten Polizisten die Seniorin telefonisch erreichen. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Frau kurz zuvor alle Wertgegenstände in der Frankfurter Straße in Heilbronn an einen jungen Mann übergeben hatte. Dieser sei anschließend in einen dunklen PKW mit Kölner Kennzeichen eingestiegen und davongefahren. Da sich die Seniorin einen Teil des Kennzeichens gemerkt hatte, konnten die Polizisten umgehend nach dem Wagen fahnden. Die Beamten des Polizeireviers Heilbronn stellten das gesuchte Fahrzeug nur wenige Minuten später in der Urbanstraße fest und nahmen die 19 und 20 Jahre alten Insassen fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnte die Beute aufgefunden und sichergestellt werden. Beide Tatverdächtigen wurden am 8. Dezember einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss in Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an.

Um sich vor der Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:  Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.  Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.  Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach o schnellen Entscheidungen, o Kontaktaufnahme mit Fremden sowie o Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.  Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.  Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.  Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

