Velen (ots) - Am 05.01.2023, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Borkener mit seinem Pkw die Borkener Straße in Fahrtrichtung Borken. Kurz vor der Einmündung Am Hamborn musste dieser einem von rechts kommenden Rehwild ausweichen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. ...

