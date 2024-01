Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto landet im Straßengraben

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, K 17;

Unfallzeit: 06.01.24, 01.20 Uhr;

In der Nacht zum Samstag kam ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus auf der K 17 von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Der nicht verletzte 19-Jährige verließ die Unfallstelle und ging nach Hause. Dort wurde er durch Polizeibeamte angetroffen. Da er unter Alkoholeinfluss stand, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 45.000 Euro. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell