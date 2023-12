Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Kind von Auto erfasst - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein 9-Jähriger ist am Dienstagmittag (19. Dezember, 12:35 Uhr) im Kreuzungsbereich Friedrich-Alfred-Straße / Schwarzenberger Straße mit einem Auto zusammengestoßen. Der Junge berichtete den Polizisten, dass er die Ampel bei Grünlicht überquert habe, als ihn plötzlich ein nach rechts abbiegender schwarzer Van erfasste. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer soll kurzzeitig am Fahrbahnrand stehen geblieben sein. Als er gesehen habe, dass der 9-Jährige aufsteht, sei er in Richtung eines Supermarktes an der Friedrich-Alfred-Straße weitergefahren - ohne dem Kind zu helfen, seine Personalien anzugeben oder die Polizei zu rufen. Der Vater des Jungen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Zur Unfallklärung sucht die Polizei den Autofahrer sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten im Van machen können: Er wird auf 50 Jahre geschätzt, hat einen weißen Bart und einen kräftigen Körperbau. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

