POL-DU: Beiboot aus dem Stadthafen Wesel entwendet - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Zwei Unbekannte haben am Freitagabend (15. Dezember) eine Seniorin in ihrem Haus an der Grazer Straße überfallen. Die maskierten Männer klingelten gegen 19:40 Uhr an der Haustür der Frau. Als sie die Tür einen Spalt öffnete, wurde sie von den Tätern in den Flur gestoßen, woraufhin sie zu Boden stürzte. Einer der Männer stülpte der ...

