Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann durch Schlag mit Bierflasche verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf dem Europaplatz am Mönchengladbacher Hauptbahnhof eskalierte am Montagmittag (17. April) eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (46). Der eine schlug dem anderen im weiteren Verlauf eine Bierflasche in das Gesicht.

Lautstark stritten sich die beiden 46-jährigen Deutschen. Der Tatverdächtige verschüttete sein Bier über den Geschädigten und schlug ihm anschließend die Bierflasche ins Gesicht. Die Flasche zersplitterte im Gesicht des Geschädigten. Der Verletzte ging zu Boden und ein Zeuge hielt den Tatverdächtigen vom Geschädigten fern.

Bundespolizisten schritten ein, nahmen den renitenten Mann fest und verbrachten ihn zur Dienststelle. Der Tatverdächtige hatte einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille. Der Geschädigte wollte sich trotz stark blutender Schnittwunde am Zeigefinger nicht ärztlich versorgen lassen. Beide Männer wurden getrennt voneinander von der Dienststelle entlassen.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

