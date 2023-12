POL-SO: Lippstadt - Wohnungseinbruch

Soest (ots) - Am 1. Dezember 2023 kam es gegen 13:25 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Geschäft in der Fußgängerzone in Soest. Ein 32-jähriger Bewohner der Soester ZUE steckte hier mehrere Dosen eines Energydrinks und einen Schal in seinen Rucksack und beabsichtigte die Örtlichkeit zu verlassen. Er wurde jedoch von einer 42-jährigen Mitarbeiterin aufgehalten und am Verlassen der Örtlichkeit gehindert. ...

mehr