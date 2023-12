Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen für den Bereich außerhalb der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 3. Dezember 2023, gegen 4.40 Uhr, stellten Polizeibeamte im Rahmen der Streife einen Pkw auf der B51 fest, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Diepholz unterwegs war. Sie entschlossen sich, dem Pkw zu folgen und ihn zu kontrollieren. Aufgrund der Entfernung und der hohen Geschwindigkeit des Pkw konnte noch kein Anhaltesignal gegeben werden. Im Streckenverlauf kam das Fahrzeug in einem dortigen Kreisverkehr von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten, geriet über die Mittelinsel und fuhr dann weiter. Der nachfolgende Streifenwagen verunfallte bei der Einfahrt in den Kreisverkehr. Dadurch wurde der Streifenwagen beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Im weiteren Verlauf konnte der Pkw durch andere Streifenwagenbesatzungen angehalten werden. Hier ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin des Wagens, eine 36-jährige Frau aus Barnstorf, unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Das Polizeikommissariat Vechta hat die beiden Unfälle aufgenommen.

Großenkneten - Autofahrer flüchtet/ Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, 3. Dezember 2023, gegen 10.35 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Werlte auf der A1 in Richtung Osnabrück. Eine Streifenwagenbesatzung entschloss sich den Fahrer zu kontrollieren. Er war ihnen aufgefallen, da er die vorgeschriebene Geschwindigkeit überschritten hatte. Sie setzten sich vor den Pkw und gaben ein Folgesignal. Diesem schien der Fahrer zunächst auch Folge zu leisten. Plötzlich scherte er aber unvermittelt aus, beschleunigte stark und flüchtete. Nach kurzer Zeit konnten die Polizeibeamten aufschließen. Sie folgten dem Wagen mit Sicherheitsabstand unter Verwendung des Wegerechts. Der PKW lenkte dann auf die Verzögerungsspur zum Parkplatz Engelsmannbäke. Dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei die dortige Schutzplanke und kam letztlich auf dem Parkplatz zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Da sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht ergab, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,95 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem mussten die Polizeibeamten auch feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen lagen als gestohlen ein und es war nicht versichert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell