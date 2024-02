Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Raub auf Tankstelle

Wietmarschen (ots)

Am Donnerstag kam es an der Lingener Straße in Wietmarschen zu einem Raub auf eine Tankstelle. Drei bislang unbekannte Täter betraten gegen 21.44 Uhr den Verkaufsraum und bedrohten einen 19-jährigen Angestellten und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Täter entwendeten Bargeld sowie Zigaretten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

