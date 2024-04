Polizei Hagen

POL-HA: Ignorierter Platzverweis führt zu Unterbringung im Polizeigewahrsam

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 25-Jähriger suchte am Donnerstag (04.04.) trotz eines durch die Polizei erteilten Platzverweises mehrfach die Wohnung seiner Ex-Partnerin in der Delsterner Straße auf und musste von der Streifenwagenbesatzung in Gewahrsam genommen werden. Die Hagenerin verständigte gegen 18.15 Uhr die Polizei und schilderte, dass ihr Ex-Freund durchgehend gegen ihre Wohnungstür klopfe. Die alarmierten Einsatzkräfte forderten den stark alkoholisierten 25-Jährigen auf, das Wohnhaus zu verlassen. Der Anweisung kam er zunächst nach, kehrte jedoch wenige Minuten später zurück und klopfte sowie schlug erneut gegen die Tür der Hagenerin. Nachdem die Beamten einen Platzverweis aussprachen, entfernte sich der Mann. Die Streifenwagenbesatzung verblieb in der Nähe des Mehrfamilienhauses und konnte sehen, wie er erneut wenige Minuten später zurück zum Haus ging. Auf Grund der erneuten Missachtung des Platzverweises nahmen sie den 25-Jährigen in Gewahrsam. Er hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 2 Promille. (arn)

