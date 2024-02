Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Waschanlage und Nagelstudio - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Alessandro-Volta-Straße

03.02.2024, 00.00 bis 08.30 Uhr

Wolfsburg, Stadtmitte, Kaufhofpassage

04.02.05.15 Uhr bis 05.45 Uhr

Unbekannte Täter brachen in Wolfsburg der Nacht zu Samstag in eine Waschanlage in der Alessandro-Volta-Straße und in der Nacht zu Sonntag in ein Nagelstudio in der Kaufhofpassage ein und entwendeten Bargeld.

Am Sonntagmorgen verständigte der Eigentümer der Waschanlage in der Wolfsburger Innenstadt die Polizei, nachdem er den Einbruch in sein Geschäft festgestellt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt über eine Tür und entwendeten Bargeld sowie ein mobiles Kassengerät.

Auch die Eigentümer eines Nagelstudios in der Kaufhofpassage mussten am Sonntagmorgen feststellen, dass Einbrecher ihr Geschäft aufgesucht hatten. Hier zerstörten die Täter die Glasscheibe einer Tür, um in das Objekt zu gelangen. Mit aufgefundenem Bargeld gelang den unbekannten Tätern die Flucht.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4640 zu melden.

