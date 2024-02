Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entwenden Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Neindorf, Ackerstücken

03.02.2024, 18.20 Uhr bis 22.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Straße Ackerstücken im Wolfsburger Ortsteil Neindorf ein und entwendeten Bargeld. Wie die Einbrecher in das Haus gelangten ist derzeit unbekannt.

Die Eigentümer des Einfamilienhauses in Neindorf verließen ihr Haus am frühen Samstagabend. Als sie nach vier Stunden zurückkehrten, stellten sie bereits beim betreten des Hauses fest, dass Einbrecher in sich in während ihrer Abwesenheit Zutritt verschafft und und Schränke und Kommoden durchsucht hatten. Mit vorgefundenem Bargeld gelang den Einbrechern die Flucht.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell