Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw- Fahrerin übersieht Fußgängerin - 64-jährige wird auf Fußgängerüberweg schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schulenburgallee

02.02.2024, 07.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen wurde eine 64 Jahre alte Fußgängerin beim Überqueren der Schulenburgallee in Wolfsburg von einer 46-jährigen Pkw-Fahrerin übersehen und schwer verletzt.

Die 64-Jährige nutzte am Freitagmorgen den Fußgängerüberweg in der Schulenburgalllee in der Nähe eines Seniorenzentrums, als zeitgleich die Up-Fahrerin die Schulenburgallee in Richtung B 188 fuhr. Die 46-Jährige übersah die bereits in der Mitte des Überwegs gehende Seniorin und stieß mit ihr zusammen, wobei diese schwer verletzt wurde. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leistete die Pkw-Fahrerin Erste Hilfe.

Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren, wo sie stationär aufgenommen wurde.

