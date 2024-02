POL-MA: Mannheim/Heidelberg: In Social Media-Gruppe auf Betrugsmasche reingefallen

Mannheim (ots) - Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde am Dienstag gegen 19.10 Uhr eine Couch in einer Lagerhalle in der Maybachstraße in Brand gesetzt. Diese verschaffte sich Zutritt in die unverschlossene Halle und verließ den Brandort vor Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf die Halle verhindert werden. Verletzt wurde ...

