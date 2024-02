POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbruch wirft Fragen auf

Heidelberg (ots) - Am Dienstag fuhr ein Bus der Linie 20a auf der John-Zenger-Straße. Als er um kurz nach 8 Uhr die Baustelle an der Einmündung zur Emil-Gumbel-Straße passierte, schwenkte plötzlich ein Bagger in die Fahrbahn. Mit seinem Aufbau prallte er gegen die Seite des Busses, so dass an dem Fahrzeug eine Seitenscheibe zu Bruch ging. An dem Bus entstand ein Schaden von knapp 1500 Euro. Zum Glück wurden weder der ...

