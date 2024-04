POL-HA: Unfall am Staplack - PKW dreht sich bei Aufprall

Hagen-Altenhagen (ots) - Zwischen Mittwoch (03.04.) und Donnerstagabend (04.04.) brachen Unbekannte in ein Haus in der Straße Am Ischeland ein. Ein 36-Jähriger stellte am frühen Abend gegen 17.45 Uhr fest, dass das Gartentor offenstand. Im weiteren Verlauf bemerkte er, dass die Tür zum Keller ebenfalls geöffnet war und Hebelmarken aufwies. Im Wohnzimmer sowie Schlafzimmer des Hauses waren Kommoden geöffnet und ...

mehr