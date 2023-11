POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Asbach (ots) - Im Verlauf der L 272 zwischen Asbach und dem Ortsteil Bennau kam am Freitag gegen 09:31 Uhr der Fahrer eines PKW alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und schließlich in einem Graben zum Stehen. Entgegen der ersten Meldungen war der 78-jährige Fahrzeugführer glücklicherweise nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt, sondern lediglich eingeschlossen und konnte leicht verletzt aus dem PKW befreit und in ein ...

mehr