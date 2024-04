Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizeieinsatz anlässlich des Landesparteitages der AfD in Unterlüß beendet

Celle (ots)

Heute Mittag ist der zweitägige Landesparteitag der AfD in Unterlüß zu Ende gegangen. Damit endete auch der damit verbundene Polizeieinsatz unter der Leitung der Polizeiinspektion Celle. Für Samstag, 20.04.2024 hatte unter anderem der DGB zu einer Gegendemonstration in Form einer Kundgebung in der Hermannsburger Straße in Unterlüß aufgerufen, bei der rund 2.000 Menschen friedlich gegen die im Bürgerhaus stattfindende Veranstaltung demonstrierten. Die Polizei war dabei mit mehreren Hundert eingesetzten Kräften aus Niedersachsen vor Ort, um die Sicherheit aller Teilnehmenden und die ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung zu gewährleisten. Abgesehen von einigen kleineren Zwischenfällen, insbesondere zu Beginn der Veranstaltung, kam es zu keinen größeren Störungen. Zunächst hatten einige Personen immer wieder versucht, die von der Polizei eingerichteten Sperrungen zu überwinden. Dies wurde jedoch durch Polizeikräfte verhindert. Im weiteren Verlauf des Einsatzes versuchten einzelne Personen einige der anreisenden Delegierten des Landesparteitages zu behindern, was ebenfalls durch Polizeikräfte verhindert wurde. Bereits am Samstagabend konnten die Sperrungen an den Zufahrtstraßen nach Unterlüß wieder aufgehoben werden. Am Sonntagmittag wurden auch die Straßen rund um das Bürgerhaus wieder für den Verkehr freigegeben. Aus polizeilicher Sicht ging das Sicherheitskonzept auf. Der Großteil der Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer verhielt sich friedlich und kooperativ.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell