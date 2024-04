Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfallzeugen nach Fahrerflucht gesucht

Celle (ots)

Am Donnerstag, 25.04.2024 ist es gegen 17:50 Uhr in der Mummenhofstraße in Celle zu einem leichten Verkehrsunfall gekommen. Eine 39jährige war kurz zuvor mit ihrem Honda von einem Parkstreifen in Richtung Hohe Wende losgefahren. Plötzlich näherte sich ihr ein Kleinwagen von hinten, überholte sie trotz entgegenkommenden Verkehrs und scherte dann wieder direkt vor ihr ein. Die Dame musste mit ihrem PKW nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und prallte dabei gegen einen geparkten PKW. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden an den beiden Fahrzeugen. Bei dem verursachenden Kleinwagen handelt es sich vermutlich um einen weiß-blauen VW Up mit der Aufschrift "Volksbank" oder ein ähnliches Modell, der Fahrer war vermutlich ein jüngerer Mann, die Beifahrerin eine Frau. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell