POL-LM: +++ Gegen Festnahme gewehrt +++ Auto gestohlen und verunfallt +++ Im Drogenrausch Feuer gelegt +++ Betrunkener schlägt auf Fahrzeuge ein +++

1. Gegen Festnahme gewehrt,

Weinbach-Edelsberg, Kirchstraße, Dienstag, 05.03.2024, 08:15 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen hat sich ein Mann in Edelsberg massiv gegen seine Festnahme gewehrt. Polizeibeamte waren zu der Wohnanschrift des 51-Jährigen gefahren, um einen Haftbefehl des Amtsgerichtes Weilburg zu vollstrecken. Am Haus fuhr der Gesuchte mit seinem Pkw an den Polizisten vorbei, weshalb diese ihn mit dem Streifenwagen anhalten wollten. Der Mann ignorierte die Haltezeichen und konnte erst gestoppt werden, als ein weiterer Streifenwagen die Straße blockierte. Der 51-Jährige schloss sich daraufhin mit seiner Beifahrerin in seinem Fahrzeug ein und war weiter äußerst unkooperativ. Auf der Rückbank lagen eine Axt, ein Baseballschläger und ein Pfefferspray. Er gab den Beamten mehrfach zu verstehen, dass er die Polizei nicht als staatliche Institution anerkennen würde. Schlussendlich schlugen die Polizisten eine Scheibe an dem Pkw ein, sicherten die Waffen, holten den Mann aus dem Fahrzeug und brachten ihn zu Boden. Dort liegend wehrte er sich massiv gegen die Fesselung und versuchte mehrfach sich loszureißen. Schließlich konnte er gefesselt und festgenommen werden. Der Einsatz wurde von den Beamten mit der Bodycam aufgezeichnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Polizisten den 51-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

2. In Büro und Handygeschäft eingestiegen, Limburg, Hospitalstraße, Montag, 04.03.2024 bis Dienstag, 05.03.2024

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Einbrecher in Limburg in ein Büro sowie einen Handyladen eingestiegen und haben Wertgegenstände daraus entwendet. Die Unbekannten verschafften sich im Schutze der Dunkelheit gewaltsam Zugang zu dem Büro eines Familienzentrums in der Hospitalstraße. Bei ihrer Suche nach Beute fanden die Einbrecher ein Mäppchen mit Bargeld und ließen dieses mitgehen. Unweit des Büros öffneten die Täter, ebenfalls in der Hospitalstraße, die Eingangstür eines Handyladens mit Gewalt. Aus dem Inneren wurden anschließend drei Mobiltelefone entwendet. Anhand einer Videoüberwachung konnte nachvollzogen werden, dass zwei Männer gegen 02:00 Uhr in den Laden eindrangen. Wert der Beute und Höhe des Sachschadens summieren sich in beiden Fällen auf circa 2.500 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Auto gestohlen und verunfallt,

Limburg-Linter, Friedhofstraße, Dienstag, 05.03.2024, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 06.03.2024, 04:15 Uhr

(wie) Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Linter ein Auto gestohlen und später damit einen Unfall verursacht, die Täter flohen zu Fuß. Gegen 04:15 Uhr wurde die Polizei zur Kreuzung Zeppelinstraße/Blumenröder Straße gerufen, da dort ein Pkw verunfallt war. Der silberne Opel Astra stand beim Eintreffen der Streife stark beschädigt an einem Gartenzaun samt Hecke. Eine Zeitungsausträgerin hatten den Opel zuvor im Bereich der Zeppelinstraße mit quietschenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeit gesehen. Ein weiterer Zeuge hatte den Aufprall des Pkw gehört und war zur Unfallstelle geeilt. Hierbei liefen ihm mehrere männliche und dunkel gekleidete Personen entgegen. Im Fahrzeug befand sich niemand mehr. Es stellte sich heraus, dass der Opel zuvor aus einer Einfahrt in der Friedhofstraße in Linter entwendet worden war. Der 33-Jährige Besitzer hatte dies bis dahin noch nicht bemerkt. Die Beamten sicherten Spuren, nahmen den Unfall auf und ermitteln nun wegen Pkw-Diebstahls und Verkehrsunfallflucht. Der 33-Jährige ließ den Opel abschleppen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

4. Im Drogenrausch Feuer gelegt,

Weilmünster-Essershausen, Brückenstraße, Mittwoch, 06.03.2024, 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unter Drogeneinfluss stehender Mann in Essershausen mehrfach Feuer in einem Mehrfamilienhaus gelegt. Kurz nach 03:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Brückenstraße gerufen, da es dort zu einem Brand in einer Wohnung gekommen sei. Offenbar hatte ein stark unter Drogeneinfluss stehender 29-Jähriger zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr immer wieder Gegenstände in der Wohnung entzündet und dabei mehrfach den Feuermelder ausgelöst. Hierbei schikanierte er auch die aufgeschreckten Nachbarn und bedrohte gemeinsam mit einem anderen Mann die Mitbewohner des Hauses, damit diese keine Polizei rufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte es in der Wohnung, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Polizei nahm den aggressiven 29-Jährigen vor dem Wohnhaus fest. Weitere Personen mussten von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden. Zwei Bewohner wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser eingeliefert. Den 29-Jährigen brachten die Polizeibeamten in einer Fachklinik unter. Ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung wurde eingeleitet, die Kriminalpolizei ermittelt. In der Wohnung des 29-Jährigen stellten die Beamten darüberhinaus verschiedene Betäubungsmittel sicher. Die restlichen Hausbewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen, da lediglich ein Rauchschaden entstanden war und die Feuerwehr das Gebäude gelüftet hatte. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

5. Betrunkener schlägt auf Fahrzeuge ein, Limburg, Goethestraße, Dienstag, 05.03.2024, 21:20 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend hat die Polizei einen betrunkenen Randalierer in Limburg festgenommen. Mehrere Zeugen meldeten gegen 21:20 Uhr den stark alkoholisierten 30-Jährigen in der Goethestraße, da er dort wahllos gegen Autos schlug. Eine Streife entdeckte den Mann wenig später auf dem Gehweg der Galmerstraße liegend. Als ihn die Beamten ansprachen, schlug der 30-Jährige wild in der Luft herum. Daher wurde der Mann festgenommen und gefesselt. Er war offensichtlich volltrunken, ein Atemalkoholtest war nicht möglich. Zur Ausnüchterung und Verhinderung von Straftaten wurde der 30-Jährige in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Schäden konnten an den Fahrzeugen in der Dunkelheit zunächst nicht festgestellt werden.

6. Unfall mit Verletzter verursacht und geflohen, Limburg, Bundesstraße 8, Dienstag, 05.03.2024, 11:30 Uhr

(wie) Nach der Verursachung eines Verkehrsunfalls mit vier beschädigten Pkw und einer verletzten Person ist am Dienstagvormittag der oder die Verantwortliche einfach weitergefahren. Ein großer schwarzer BMW überholte auf der B 8, von der B 49 kommend in Richtung des Offheimer Wegs, eine Reihe von Fahrzeugen, bevor er unvermittelt vor einem Mercedes wieder nach rechts einscherte und den 74-Jährigen Fahrer zu einer scharfen Bremsung zwang. In der Folge fuhren insgesamt vier Fahrzeuge ineinander, wobei in einem Opel eine 45-Jährige leicht verletzt wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin des BMW setzte die Fahrt unbeeindruckt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Dieser wird von der Polizei auf 6.500 EUR geschätzt, ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

7. Bei Auffahrunfall verletzt,

Limburg, Bundesstraße 8, Dienstag 05.03.2024, 08:00 Uhr

(wie) Am Dienstagamorgen ist bei einem Verkehrsunfall bei Limburg eine Frau verletzt worden. Die 33-Jährige befuhr mit einem VW die B 8 von Limburg kommend in Richtung Lindenholzhausen. Kurz vor der Ortseinfahrt bremste sie an einer rot anzeigenden Ampel. Dies bemerkte die nachfolgende 25-Jährige in einem Opel offensichtlich zu spät und prallte gegen das Heck des VW. Bei dem Aufprall wurde die 33-Jährige verletzt, weshalb der Rettungsdienst sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf knapp 5.000 EUR.

