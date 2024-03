PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher am Wochenende aktiv +++ Viele Verkehrsverstöße +++ Bei Unfall schwer verletzt +++ Bei Sturz von Dach schwer verletzt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher am Wochenende aktiv,

Limburg, Stadtgebiet, Freitag, 01.03.2024 bis Sonntag, 03.03.2024

(wie) Am Wochenende sind in Limburg sieben Einbrüche angezeigt worden, in vielen Fällen blieb es beim Versuch. Zwischen Freitag und Sonntag hat die Limburger Kriminalpolizei im gesamten Stadtgebiet immer wieder zu Einbruchsmeldungen ausrücken müssen. Insbesondere Gewerbeobjekte hatten es den Tätern angetan. So verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Büros oder Verkaufsräumen in der Industriestraße, Frankfurter Straße, Wiesbadener Straße, Domstraße, Konrad-Kurzbold-Straße und der Rudolf-Schuy-Straße. In der Domstraße brachen die Täter auch in eine Privatwohnung ein. Die meisten Räumlichkeiten wurden durchsucht, aus einigen entwendeten die Einbrecher Bargeld oder Wertgegenstände. Kriminalbeamte sicherten Spuren und ermitteln nun wegen Einbruchdiebstählen. Insgesamt übersteigen die verursachten Schäden den Wert der Beute um ein Vielfaches. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Kleintransporter aufgebrochen,

Limburg, Dieselstraße, Offheimer Weg, Freitag, 01.03.2024 bis Samstag, 02.03.2024

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in Limburg mehrere Kleintransporter aufgebrochen und beschädigt worden. Unbekannte betraten am Freitagabend das Grundstück eines Autohauses im Offheimer Weg. Auf dem Gelände schlugen sie die Seitenscheiben an drei Fiat Kleintransportern ein öffneten dann die Motorhauben. Aus dem Motorraum wurden Kraftstoffleitungen ausgebaut und entwendet. Anschließend flohen die Täter unerkannt. Ähnlich erging es einem in der Dieselstraße geparkten Fiat Ducato. Auch dort wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und Kabel aus dem Motorraum herausgerissen. Zusätzlich durchwühlten die Unbekannten den Innenraum. Der entstandene Schaden wird auf knapp 1.500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Viele Verkehrsverstöße,

Landkreis Limburg-Weilburg, Freitag, 01.03.2024 bis Samstag, 02.03.2024

(wie) Am Wochenende hat die Polizei im Landkreis ungewöhnlich viele Verkehrsverstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht. Unter anderem kontrollierten die Beamten einen Renault Megane in Weilburg, der nicht mehr über die vorgeschriebene Pflichtversicherung verfügte und zur Entstempelung ausgeschrieben war. Die Weiterfahrt des 37-jährigen Fahrers wurde untersagt und der Zulassungsstempel vom Kennzeichen entfernt. Gleiches stellte eine Streife bei einem 20-Jährigen in einem Mercedes in der Kirchgasse in Hadamar-Niederzeuzheim fest. Strafanzeigen gegen die Fahrer und Halter wurden gefertigt.

In Runkel stoppten die Beamten die Fahrt eines 40-Jährigen in einem Renault. Der Mann war betrunken Auto gefahren, besaß keinen Führerschein und hatte falsche Kennzeichen an seinem nicht zugelassenen und versicherten Auto angebracht. Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein in einem gestohlenen Auto, ebenfalls ein Renault, fiel ein 39-Jähriger in der Wiesbadener Straße in Limburg auf. Beide Fahrer wurden vorläufig festgenommen und mussten eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung der Strafverfahren wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

4. Bei Unfall schwer verletzt,

Limburg-Ahlbach, Kreisstraße 498, Freitag, 01.03.2024, 17:35 Uhr

(wie) Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw bei Ahlbach ist am Freitagnachmittag eine Person schwer verletzt worden. Ein 39-Jähriger befuhr mit einem 3er BMW die K 498 von Ahlbach in Richtung Hadamar. Hierbei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 44-Jähriger in einem 5er BMW versuchte noch auszuweichen, wurde jedoch noch vorne seitlich von dem anderen Fahrzeug erwischt. Bei der Kollision wurden der 44-Jährige schwer, der 39-Jährige leichter verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

5. Bei Sturz von Dach schwer verletzt,

Runkel-Dehrn, In den langen Gärten, Sonntag, 03.03.2024, 12:40 Uhr

(wie) Am Sonntagmittag ist in Dehrn ein Mann bei einem Sturz von einem Dach schwer verletzt worden. Der 24-Jährige war bei einem Termin mit dem Besitzer eines Anwesens in der Straße "In den langen Gärten" auf ein Gebäudedach gestiegen, um sich für die anstehenden Arbeiten ein Bild von oben zu machen. Hierbei brach das Polycarbonat-Dach und der Mann fiel circa vier Meter nach unten. Bei dem Sturz zog sich der 24-Jährige schwere Kopfverletzungen zu und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Frankfurt geflogen werden, wo er direkt operiert wurde. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell