POL-LM: +++ Einbruch in Bürogebäude +++ Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Pkw unterwegs +++ Kaufhausdetektiv stellt Ladendieb +++ Verkehrsunfallfluchten +++ nach Streit Pkw beschädigt +++

1. Einbruch in Bürogebäude

Ort: 65549 Limburg, Industriestraße

Zeit: 01.11.2024, 23:52 Uhr

Am späten Freitagabend verschafften sich unbekannte Täter Zugang in die Büroräumlichkeiten der Firma Limtronik, indem sie die Glasscheibe im Erdgeschoss einschlugen. Daraufhin wurden die einzelnen Räume durchwühlt. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter über die Feuerleiter in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431 9140 0 entgegen.

2. Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Pkw unterwegs

Ort: Wiesbadener Straße, 65549 Limburg a. d. Lahn

Zeit: 01.03.2024, 21:53 - 02.03.2024, 00:29 Uhr

Ein 39-jähriger Mann aus Limburg befuhr mit einem gestohlenen Pkw Renault Kangoo die Wiesbadener Straße in Limburg. Im Rahmen einer Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass dieser zum Zeitpunkt der Tat unter Drogeneinfluss stand. Außerdem stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

3. Kaufhausdetektiv stellt Ladendieb

Ort: Werner- Senger- Straße 15 - 17, 65549 Limburg a. d. Lahn

Zeit: 01.03.2024, 15:15 Uhr

Im Kaufhaus GALERIA in Limburg versuchte ein 31- jähriger Mann aus Beselich Kleidungsstücke im Wert von 450,00 EUR zu entwenden, indem er dies Kleidungsstücke übereinander anzog und in einer mitgebrachten Tasche verstaute. Der aufmerksame Ladendetektiv bemerkte den Vorgang und hinderte den Täter am Verlassen des Geschäfts.

4. Verkehrsunfallfluchten

Ort: Westerwaldstraße, 65549 Limburg a.d. Lahn

Zeit: 29.02.2024, 13:10 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem grauen VW Golf mit Weilburger Kennzeichen beim Rückwärtsausparken einen geparkten schwarzen BMW X3 mit Limburger Kennzeichen. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandener Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Fahrzeugführer liegen nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter 06431 9140 0 in Verbindung zu setzten.

Ort: Olympiastraße 11, 65550 Limburg - Linter

Zeit: 29.02.2024, 19:30 - 01.03.2024, 12:00 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw. Der beschädigte Audi Q5, schwarz, mit Münchener Kennzeichen parkte am Fahrbahnrand in der Olympiastraße in Linter. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entsprechenden Schaden zu kümmern. Hinweise auf das Fahrzeug und den Fahrzeugführer liegen nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter 06431 9140 0 in Verbindung zu setzten.

Ort: Franziskanerplatz, 65589 Hadamar

Zeit: 29.02.2024, 17:35 Uhr

Am Freitagabend wurde ein geparkter BMW 540d mit Limburger Kennzeichen durch einen gelben Hyundai JC mit Limburger Kennzeichen beschädigt. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter 06431 9140 0 in Verbindung zu setzten.

5. Taschendiebstahl

Tatort: Viehweg, Einkaufsmarkt, 35781 Weilburg

Tatzeit: Freitag, 01.03.2024, 17:00 - 17:30 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde einer Weilburgerin während des Einkaufs ihre Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Die 83-jährige Geschädigte bezahlte ihren Lebensmitteleinkauf und steckte anschließend ihre Geldbörse in die äußere Jackentasche ihres Mantels. Daraufhin ging sie zu ihrem Fahrzeug, um die Lebensmittel dort zu verstauen. Auf dem Weg von der Kasse zum Pkw wurde sie von einer unbekannten männlichen Person in ein Gespräch verwickelt. Nachdem die Geschädigte in ihrem Pkw saß, bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg 06471/93860 in Verbindung zu setzen.

6. Verkehrsmaßnahmen rund um den Schadensort in Hadamar-Niederzeuzheim aufgehoben

Ereignisort: 65589 Hadamar Niederzeuzheim, Im Brühl

Ereigniszeit: Montag, 26.02.24, 10:40 Uhr - Samstag, 02.03.2024, 08.35 Uhr

Die polizeilichen Absperrmaßnahmen rund um den Schadensort in Niederzeuzheim wurden aufgehoben. Die Anwohner konnten in ihre Häuser oder Wohnungen zurück. Die Polizei möchte sich für das entgegen gebrachte Verständnis für die durchaus langen und einschneidenden Maßnahmen bedanken. Zusätzlich haben sich die Kollegen über die netten Gesten und den Zuspruch der Anwohner sehr gefreut.

