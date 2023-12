Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht nach Unfall in Wickrath

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend, 3. Dezember, hat sich in Wickrath-Mitte ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fußgänger mutmaßlich verletzt wurde. Dieser hat jedoch den Unfallort verlassen, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei sucht nun Zeugen und den möglichen Geschädigten.

Um 22.30 Uhr nahm eine Streifenwagenbesatzung an der Gelderner Straße die Aussage eines Autofahrers (19) auf, der einen Unfall gemeldet hatte. Seinen Angaben zufolge war er gegen 22 Uhr auf der Straße Am Ringofen unterwegs in Richtung Kreuzdornweg, als er - mutmaßlich wetterbedingt - kurz die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er sei mit seinem schwarzen BMW auf den Gehweg geraten, wo er mit dem Heck einen Passanten berührte. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß. Der 19-Jährige sei dann ausgestiegen und habe sich nach dem Befinden des Fußgängers erkundigt. Der Mann habe zwar über Schmerzen geklagt, sei dann aber weitergegangen, ohne seine Personalien für die Unfallaufnahme zu hinterlassen.

Der Fußgänger wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Er habe schütteres Haar und war zum Unfallzeitpunkt dunkel gekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und / oder dem unbekannten Unfallbeteiligten machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell