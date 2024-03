PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Trickdiebinnen machen Beute +++ Dutzende Geschwindigkeitsüberschreitungen

Limburg (ots)

1. Trickdiebinnen machen Beute,

Limburg, Lindenweg, 29.02.2024,

(pl)Am Donnerstag brachten zwei unbekannte Täterinnen eine Frau aus Limburg um einen größeren Bargeldbetrag. Die Geschädigte hielt sich nachmittags in einem Einkaufsmarkt auf, als sie von zwei unbekannten Frauen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Unter einem geschickten Vorwand gelang es den beiden Damen, dass sich die Limburgerin mit ihnen gemeinsam zu ihrer Wohnanschrift im Lindenweg begab. Dort wurde der Geschädigten von dem Duo mit dem Hinweis, ihr persönliches Leid lindern zu wollen, angeraten, Bargeld in ein Tuch zu wickeln und dieses über mehrere Tage nicht zu öffnen. Einige Stunden später öffnete die Geschädigte jedoch das Tuch und musste dann den Diebstahl ihrer Ersparnisse feststellen. Zu dieser Zeit hatten die zwei Täterinnen die Wohnung bereits wieder verlassen. Die beiden Trickdiebinnen wurden als ca. 40-45 Jahre alt sowie mit dunklen kurzen Haaren beschrieben und sollen Russisch gesprochen haben. Eine der beiden sei ca. 1,70 Meter groß gewesen und habe einen langen braun-weiß karierten Mantel getragen. Die Komplizin sei ca. 1,65 Meter groß und mit einer langen blauen Jacke bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Dutzende Geschwindigkeitsüberschreitungen, Hadamar, Bundesstraße 54, Freitag, 01.03.2024, 08:40 Uhr bis 10:40 Uhr

(fh)Am Freitag hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg Geschwindigkeiten auf der Bundesstraße 54 bei Hadamar überwacht und dabei leider einige Überschreitungen festgestellt. Im Zeitraum von 08:40 Uhr bis 10:40 Uhr hatten die Beamten ihr Messgerät in Höhe des Parkplatzes "Frosch" aufgestellt, um die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge in Fahrtrichtung Limburg zu überprüfen. In der Summe wurden bei 713 gemessenen Fahrzeugen 40 Überschreitungen festgestellt. Ein trauriger Spitzenreiter wurde mit seinem Pkw bei erlaubten 100 km/h mit 46 km/h zu viel gemessen. Dies bedeutet für den verantwortlichen Fahrer, einen Monat lang auf seinen Führerschein verzichten zu müssen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell