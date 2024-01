Feuerwehr München

FW-M: Rauchmelder verhindert Schlimmeres (Neuperlach)

München (ots)

Samstag, 6. Januar 2024, 19.43 Uhr

Staudingerstraße

Zu einem Kleinbrand ist es am Samstag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr und verhinderte so Schlimmeres. Verletzt wurde bei dem Brandeinsatz niemand.

In einer Wohnung geriet in der Küche ein Stapel Papier in Brand. Der automatische Rauchmelder schlug Alarm und über die Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte in der Wohnung im dritten Obergeschoß eintrafen, konnte ein Übergreifen auf die Einrichtungsgegenstände in der Küche gerade noch verhindert werden. Anschließend wurde das Brandgut ins Freie gebracht und die Wohnung gelüftet. Dann konnte die unverletzte Bewohnerin in ihre Wohnung zurückkehren.

Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell