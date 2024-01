Feuerwehr München

FW-M: Küchengerät fängt Feuer (Maxvorstadt)

München (ots)

Freitag, 5. Januar 2024, 09.01 Uhr

Richard-Wagner-Straße

Am Freitagvormittag ist es in einem Mehrparteienhaus zu einem Küchenbrand gekommen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Studierende bemerkten Flammen in ihrer Küche und wählten die 112. Als die alarmierten Kräfte eintrafen, hatten alle Anwesenden das Gebäude bereits verlassen. Die Studentengruppe informierte den Einsatzleiter, dass das Feuer in der Küche bereits eigenständig gelöscht werden konnte, nun jedoch Rauch in der Brandwohnung und der darüber liegenden Wohnung sei.

Um den Brandrauch zu entfernen, setzten die Feuerwehrkräfte einen Hochleistungslüfter ein.

Nach knapp 20 Minuten waren die Lüftungsmaßnahmen und der Einsatz der Feuerwehr beendet. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

