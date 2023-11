Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen

Wipperfürth (ots)

Zwischen 14.30 Uhr und 20.40 Uhr am Samstag (25. November) sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße in Wipperfürth-Wipperfeld eingestiegen. Indem die Unbekannten ein Fenster aufhebelten, verschafften sie sich Zugang zum Haus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten mit Bargeld und Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

