Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Lindlar (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Winkel" in Lindlar sind Unbekannte am Samstag (25. November) eingebrochen. Zwischen 16.45 Uhr und 18.15 Uhr schlugen die Einbrecher mit einem Stein die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie einen Nachttisch im Schlafzimmer. Vermutlich wurden sie dabei gestört und flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

